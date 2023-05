Ilmselt unistab iga suurklubi finaaliteekonnast, kus neil tuleks alistada FC Porto, Lissaboni Benfica ja AC Milan. Just sellised tiimid pidi tänavuses play-off’is seljatama Milano Inter, et 10. juunil Istanbulis peetavasse finaali jõuda. Interit nimetatakse mitmelgi pool kõige nõrgemaks meeskonnaks, kes on viimase kahe kümnendi jooksul Meistrite liiga finaali jõudnud. Ometi on neil vaja läinud meeletult tarkust, et vähema raha eest kokku panna võistkond, mis nii kaugele jõuaks.