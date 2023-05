Thierry Neuville'i terav kriitika kannab vilja: WRC bossid kutsuvad sõitjad arutelule

Hiljuti on WRC sarja tuleviku osas teravalt sõna võtnud Thierry Neuville. „Olen rallis pikalt olnud, mul on palju kogemusi. Isiklikult usun, et koroonapandeemia andis rallile suure hoobi,“ rääkis Neuville hiljuti väljaandele Motorsport.com. „Koroona eel oli sarja olukord enam-vähem hea, aga pärast on kõik läinud allamäge. Mul on tunne, et keegi ei mõista, kui drastiline olukord on.“ Loe ka siit.