Kregor Hermet enne finaalseeriat Tartu Ülikooliga: püüame kapteni lubadusest kinni pidada ja 3:0 võita

„Tartu tugevusteks on nende korvialune, kus neil on mitmeid mängijaid eri profiiliga. Kui (Märt) Rosenthal on neil olemas, siis ta leiab neid hästi ka üles,“ tõi Hermet Kalev/Cramo eelvaates välja Tartu tugevusi. „Suurus, füüsilisus ja kolmesekundiala mäng on võtmekohad.“