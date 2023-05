Teist Eesti suusahüppekoondislast kutsuti samuti Norrasse, aga ta remondib hoopis autosid

„Arttil on hea baastehnika, kuid usun, et ta pole veel oma tipptasemeni jõudnud. Ootame temaga koostööd, eelkõige selleks, et aidata tal areneda, aga loodame ka õppida tema varasemast arengust ja seni tehtud tööst. Arvan, et erinevatelt spordikultuuridelt on alati midagi õppida,“ ütles Stöckl.