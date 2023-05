Kas Inter kordab 13 aasta tagust vägevat triumfi? Zanetti: loodame, et Madridi Real finaalis vastu ei tule

Interi asepresident, endine legendaarne mängija Javier Zanetti ütles kohtumise järel otse välja, keda finaalis näha tahab. „Tahaksime Madridi Reali vältida, sest tundub, et see võistlus on nende jaoks loodud,“ viitas Zanetti asjaolule, et Real on 14 korda Meistrite liiga võitnud. „Emotsioon on suurepärane. See tiim väärib pärast 13-aastast pausi finaalis mängimist. Jääme nüüd vastast ootama, aga kõige tähtsam on, et me jõudsime finaali.“