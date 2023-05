Üllatusklubi Inglismaa tippu viinud väravavaht: vihkasin jalgpalli, aga soovisin uuesti armuda

Steele on sel hooajal tõusnud Euroopa kohta jahtiva Brightoni esiväravavahiks, kuid karjääri alguses polnud ta jalgpalliga sugugi sinasõber, kuna sotsiaalmeedia kaudu tuli talle pärast igat ebaõnnestumist rohkelt ähvardusi. Inglasel oli vaja leida viis, kuidas mängu uuesti armuda.

„Oli periood, mil ma olin põhjas, korralikult põhjas, nii et ma isegi ei viitsinud enam jalgpalli mängida,“ rääkis Steele BBC-le.

Enne lõunarannikule kolimist 2018. aastal oli Steele kannatanud järjestikuste meistrivõistluste väljalangemise all Blackburn Roversi ja Sunderlandiga.

Vaatamata sellele, et ta ei osalenud sel hooajal Brightoni 22 esimeses Premier League'i kohtumises, on ta pärast seda alustanud kõiki 11 kohtumist algkoosseisus ning kandnud ülimalt olulist rolli, et aidata oma meeskonnal kindlustada koht kuue parema seas.

„See oli hetk, mil vihkasin jalgpalli,“ vihjas jalgpallur karjääri algusperioodile. „Vihkasin kõike, mis sellega kaasnes. See oli sotsiaalmeedia tekitatud segadus, mis mängib sinuga pidevalt ja sa kannad seda kui suurt massiivset raskust enda õlgadel. See kõik viis selleni, et ma ei armastanud enam jalgpalli.“

Steele tuli teemaga avalikkuse ette pärast Leeds Unitedi avaldust, milles mõisteti hukka Patrick Bamfordi ja tema perekonna vastu suunatud kuritarvitamine. Ähvardused Bamfordi ja tema pere suunas tulid pärast seda, kui ründaja ei suutnud realiseerida laupäeval toimunud kohtumises Newcastle Unitedi vastu penaltit.

„See ei puuduta ainult meid, vaid meie perekondi, lapsi ja naisi. Inimesed, kes istuvad ja kirjutavad neid asju, ei saa selle mõjust aru. Me kõik oleme inimesed, meil kõigil on tunded ja emotsioonid,“ ütles Steel.

„Ma ei tunne Patricki Bamfordi kui inimest, kuid ta pole tahtlikult penaltit eksinud. Ta ei ole teinud seda selleks, et fänne vihastada. See on lihtsalt üks mängu osa. See on jalgpall. Selliseid asju juhtub nädalast nädalasse,“ lisas jalgpallur.