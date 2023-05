Auto piinamine või raske pingutus. Kõik selleks, et näha rallit

Auto roomab mööda käänulist teed mäe tipu poole. Kohati on tunne, et nüüd on kõik, asfaldil sõitmiseks ette nähtud auto ramm hakkab raugema ja pähe turgatavad mõtted kilomeetripikkusest tagurpidi mäest alla sõidust. Aga ei, peenikese mustriga rehvidega rattad kraabivad pinnast, kuid auto veab ennast ikkagi üha kõrgemale.