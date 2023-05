Punane hoiatus. Kas Imola GP toimumine on ohus?

Punane hoiatus kehtib praeguse seisuga kolmapäevani. Piirkonnas elavaid inimesi hoiatatakse tugevate tuulte, äikese ja paduvihmade eest, mis võivad põhjustada üleujutusi ning kahjustada hooneid ja muud infrastruktuuri. Võimalikud on ka maalihked.

Ainuüksi teisipäeval võib kõige hullemates piirkondades sadada maha kuni 100 millimeetrit vett. Kohalikud linnapead on andnud koolidele korralduse jääda suletuks ja sulgeda üleujutusohus teed. Samuti on inimestel soovitatud vältida reisimist.

Kui punane hoiatus kestab nädalavahetuseni, läheb võistluse korraldamine tunduvalt keerulisemaks. Võistluse korraldajatel on väidetavalt koostatud ka tegevuskava, mis läheb käiku kehva ilma korral.

Etapi toimumispiirkond on juba mitmeid nädalaid kannatanud üleujutuste ja tugevate vihmade all. Paar nädalat tagasi laeti sotsiaalmeediasse pilte, kus tulvavesi on vallutanud põllud ja tänavad.