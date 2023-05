Vollenaiskonna peatreener andis mängijatele põneva ülesande. „Eelistan neid õhtuti lugeda Netflixi sarja asemel“

Naiskonna ettevalmistus tähtsaks suveks on juba pea kuu aega kestnud. Hetkel viibitakse laagris Paides, kus laupäeval ja pühapäeval peetakse sõprusmängud Läti vastu. Läti on ka Eesti esimeseks vastaseks Hõbeliiga alagrupiturniiril, mis stardib 27. mail Tartu Ülikooli spordihoonest, kus kell 21 peab esimese Kuldliiga mängu ka Eesti meeste koondis, vastaseks Soome. Piletid mõlemale Tartus toimuvale mängule on saadaval Piletitaskus.