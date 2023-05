Taani „pahapoisiga“ kohtuv Djokovic võitis mängleva kergusega

„Siiani on kõik hästi,“ vastas Djokovic, kui talt küsiti kohtumise järel senise turniiri kohta. „Täna oli kohtumisel varajane algus ja kummalised olud. Kiirustasin matši alguses natuke, kuna me ei saanud vihma tõttu varem mängida. Mul on hea meel, et suutsin kohtumise võita kahes setis.“