Võrkpallikoondise peatreener Rikberg: naabrit tahaks ikka võita, kuid see pole peamine eesmärk

“Minu plaan on, et kõik kaasas olevad mehed saaksid mänguaega. Pärast Läti mänge tuleb meil treeneritega maha istuda ja otsustada, kes jäävad, nii trennides kui ka neis mängudes nähtu põhjal. Selge see, et need on tõsised otsused ja valik tuleb põhjalikult läbi mõelda. Loomulikult tahaks naabrit ikka võita, ent see pole peamine eesmärk,“ ütles Rikberg, kelle sõnul lepiti vastaste peatreeneriga kokku, et mõlemas kohtumises mängitakse kindlasti viis geimi.