Viimastel hooaegadel juhendas Eesti laskesuusakoondist Valgevenest pärit peatreener Fjodor Svoboda. Aprilli keskel teatas siinne laskesuusatamise föderatsioon, et Svoboda teenetest on loobutud. Nüüd on leitud piiri tagant uus juhendaja, kes alustab peagi Eesti koondislastega koostööd.