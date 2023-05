Toimus selle aasta esimene elektritasakaalurataste Särtsukate etapp Kiviõlis

Nii väikestel kui suurtel oli kaks starti, mille käigus sõideti mõlemal korral kaks ringi. Kuna lapsed on väikesed ning mõned alles alustamas sõitmist elektrirattaga, siis kohti võistlusel ei jagatud. Kõik osalejad olid ühtemoodi tublid ning said medali ja väikse auhinnakoti julge osavõtu eest.

Ürituse korraldajateks on väike sõpruskond, kelle ühiseks huviks on juba aastaid olnud motokross. Motopisikuga on muidugi nakatatud ka pere kõige pisemaid, keda samuti igal Särtsuka etapil kohata võib. Et luua hea ja turvaline keskkond väikestele oma esimese võistluskogemuse saamiseks korraldatakse juba teist aastat elektriliste tasakaalurataste võidusõitu.