BLOGI | Milano Inter kindlustas 13-aastase vaheaja järel pääsu Meistrite Liiga finaali!

Nimelt on Rafael Leao puusavigastuse seljatanud ja tähtsa kohtumise eel treeningutele naasnud. 23-aastane Portugali ründetalent mängib Milani ründemängus võtmerolli ning kahtlemata tundis Milano punane pool temast avamängus suurt puudust. Sel hooajal on Leao löönud kõigi sarjade peale kokku 13 väravat ning jaganud lisaks ka 13 resultatiivset söötu. Mullu valiti ta ka Itaalia kõrgliiga parimaks mängijaks.

Kaks Milano klubi on kahe peale võitnud kümme Meistrite liiga tiitlit, millest seitse Milan. Kuid samas pole lähiajalugu kummalgi meeskonnal nii roosiline, sest viimase 15 hooaja jooksul on finaali jõutud kahe peale vaid korra. Tõsi, Interile päädis see 2010. aastal karikaga.

Meistrite liiga kohamängudes on linnarivaalid varasemalt vastamisi läinud kahel korral, nii 2003. aasta poolfinaalis kui ka 2005. aasta veerandfinaalis jäi peale Milan.

Interi peatreeneri Simone Inzaghi mängueelne kommentaar: „See on Interi ajaloo üks tähtsamaid kohtumisi. Me peame mängima mõistuse ja südamega, et unistus täita ja finaali jõuda. Võitsime küll esimese mängu 2:0, aga Milan on alati ohtlik vastane.“

Milani juhendaja Stefano Pioli: „Me teame kui tähtis on esimene värav, hoolimata sellest, mitmendal minutil see lüüakse. Hakkasime mängust juba pühapäeva hommikul rääkima. Meil on ainult üks võimalus ja peame minema mängima erakordse suhtumisega.“