VIDEO | Esinumbriks kerkiva Alcarazi võiduseeria sai maailma 135. reketi vastu ootamatu lõpu

Nimelt tunnistas valitsev US Openi tšempion tund ja 40 minutit kestnud kohtumises Fabian Marozsani (ATP 135.) 6:3, 7:6 (4) paremust. Kusjuures ungarlane jäi kiires lõppmängus 1:4 kaotusseisu, aga võitis seejärel kuus järjestikust punkti.

„Ma nägin seda eile unes ja nüüd on see ühtäkki reaalsus. Olen tõesti väga-väga õnnelik. Üritasin midagi erilist teha ja äkki võita mõned geimid või isegi seti, aga nüüd alistasin maailma teise numbri,“ lausus 23-aastane Maroszan pärast kohtumist. „Täna oli kõik perfektne: publik, ilm, väljak. Olen väga õnnelik, et saan siin tennist mängida.“