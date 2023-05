Novak Djokovic: Federer ja Nadal pole kunagi mu sõbrad olnud, see on lihtsalt võimatu

„Ma olen Federeri alati austanud, sest ta on üks aegade parimaid tennisiste. Tal on olnud erakordne mõju, aga ma pole temaga kunagi lähedane olnud,“ lisas Djokovic.

Hoolimata jahedatest suhetest on ta aga rivaalidele väga tänulik. „Tänu nendele olen ma praegu see, kes olen. See ühendab meid igavesti. Nadal on osa mu elust, sest viimase 15 aasta jooksul olen teda näinud rohkem kui oma ema,“ viskas Djokovic nalja.