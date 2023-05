Pankur Rain Lõhmuse uus väljakutse: tahan näha, kas ma suudan poja viia tennises mingile tasemele

Rain Lõhmuse 2012. aastal sündinud 11-aastane poeg Daniel kuulub Šveitsi U12 vanuseklassi paremikku, lausa esikümnesse. Seetõttu on ka Šveitsi riik tema treenimist rahaliselt toetama asunud. Lõhmus rääkis hiljutises intervjuus Äripäevale, et esimene 2000-frandinge toetus on juba tenniseperele laekunud.

„Ma olen kogu aeg ikkagi majandusinimene olnud, aga nüüd tahan proovida, kas ma suudan manageerida teist inimest tennises mingile tasemele või ei suuda. See on sarnane tunne sellega, kui me asutasime Hansapanga. Me keegi ei teadnud täpselt, kuidas panka teha, sest me polnud ju tõsiselt pangas töötanud,“ meenutas Rain.

Rain tunnistab, et pojast tenniseprofi arendamine tema kui kogemuseta tennisemanageri poolt läheb igasuguse tõenäosuslikkuse vastu. Enamik kuulsaid tennisiste, kes maailma tipptasemel laineid löövad, on pärit tenniseperekondadest. Õnneks on Rainil küllaga kahte olulist ressurssi: aega ja raha. „Kalkulatsioon näitab, et inimene vajab profitasemele jõudmiseks miljon dollarit. See on natuke start-up’i moodi. Ideedega inimesi on küll palju, aga ideid teoks teha kõigil ei õnnestu.“