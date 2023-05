Tänak sai Portugali ralli eest laita: see oli tema viimase seitsme aasta halvim esitus

„Nagu ta ise ütles, siis oli see ta viimase seitsme aasta halvim esitus. Ma arvan, et ta on endaga pisut liiga karm, aga samas oli see esitus kaugel parimate päevade Tänakust,“ sõnas Clark. „Ta ei olnud ilmselgelt auto seadistuse ja kiirusega rahul, aga samal ajal kui tiim üritab eestlase nõudmistele väsimatult vastu tulla, peab Ott andma endast iga kord 110%. Kuna see on aga praktiliselt võimatu, siis andestame talle pisut kesise nädalavahetuse eest.“