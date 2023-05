OTSE DELFI TV-s | Viimsi/Sportland võitis Pärnu Sadama vastu avapoolaja nelja punktiga

Viimsi abitreeneri Kristjan Evarti mängueelne kommentaar: „Kindlasti oleme selles seerias väga motiveeritud. Oleme saanud korralikult valmistuda ja oleme seeriaks valmis. Pärnu on näidanud play-off'ides kõva võitlusvaimu ja seda, et alla nad ei anna. Mõlema võistkonna jaoks on kindlasti pronksmedal tähtis ja tulemuse mõttes võib lugeda hooaja õnnestunuks. Seega oodata on kõva lahingut!“