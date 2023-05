Põlva Serviti asus kodust finaalseeriat Viljandi vastu juhtima

„Me olime hästi mänguks valmis tõesti. Viimasel ajal me pole üldse siin saalis [Mesikäpa Hallis – toim] väga hästi alustanud ja täna me tõesti siin finaalile mitteomaselt suhteliselt hästi alustasime,“ kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks. „43 minutit tegelikult väga okei'd mängu. Ma usun, et natukene võibolla väsimuse pealt me jäime hätta selle Serviti aktiivse kaitsega ja mille pealt nad suutsid joosta meile neid lihtsaid väravaid. Siis me ikkagi lagunesime mõlemal pool nii rünnakul kui kaitses. Me ei saanud enam üldse millegagi hakkama.“