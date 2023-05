„Testid näitasid koroonapositiivset, enesetunne on kehv. Ei saa energiat sisse võtta, kohe tuleb välja. Mõtlesin küll, et positiivne test pole põhjus katkestamiseks, aga kui täna hommikul tuli söök kiiremini välja kui sisse läks, siis polnud teist võimalust,“ rääkis Taaramäe Delfi Spordile. „Tegin esimese testi - positiivne. Teine samuti. Mõtlesin, et p****e see covid, nohuga on sõidetud küll, aga enesetunne läks aina kehvemaks.“