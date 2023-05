Suur kergejõustikuõhtu ootab ees: Eestisse tulevad võistlema kettaheite superstaarid Kristjan Čeh ja Daniel Stahl

2019. aastast muutus Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (World Athletics - WA) ülemaailmne võistlussüsteem. Pääsu olümpiamängudele ja maailmameistrivõistlustele tagab normitäitmise kõrval kõrge koht ülemaailmses reitingutabelis. WA võistlussüsteemis jaotakse võistlused erinevateks tasemeteks, mis peavad vastama kindlatele kriteeriumitele. Lähtudes uuendatud võistlusüsteemist on Eesti kergejõustikule eluliselt vajalik, et Eesti kergejõustikukalendris olevad võistlused kuuluksid WA võistlussüsteemi võimalikult kõrge korraldustasemega võistlusena. Mida kõrgem on võistluse tase WA ülemaailmses kvalifikatsioonis, seda rohkem on võimalik teenida reitingupunkte ka Eesti kergejõustiklastel kodustel võistlustel. See on eelduseks Eesti kergejõustiku jätkusuutlikkuse tagamiseks rahvusvahelises spordiliikumises ning Eesti kergejõustiklaste esindamise aluseks maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel.