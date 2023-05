FC Barcelona triumfi tagamaad: Xavi reeglid, Uruguay keskkaitsja ja paika loksunud detailid

Kui Barcelona legend Xavi asus 2021. aasta novembris klubi peatreeneriks, siis eeldati, et temast saab justkui Pep Guardiola 2.0. Xavi mõistis aga kiiresti, et tema käe all puuduvad mängijad, kellega soovitud jalgpalli mängida. Eriti kärisesid asjad kaitses. Praeguseks ongi ta teinud vajalikud korrektiivid. Hispaania meistritiitli kindlustamise järel tõdetakse üsna üksmeelselt, et võistkonna kõige tähtsamaks mängijaks kujunes Uruguay’st pärit keskkaitsja. Kuidas Xavi Barcelonast uuesti võitjad tegi ja mis saab neist edasi?