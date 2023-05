Uus samm karjääris: suusahüppaja Artti Aigro liitus Norra koondisega

„Arttil on hea baastehnika, kuid usun, et ta pole veel oma tipptasemeni jõudnud. Ootame temaga koostööd, eelkõige selleks, et aidata tal areneda, aga loodame ka õppida tema varasemast arengust ja seni tehtud tööst. Arvan, et erinevatelt spordikultuuridelt on alati midagi õppida,“ ütles Stöckl.

Norra koondise eeliseks saab pidada koondise määrdemehe ja rätsepa igapäevast kaasatust treeningprotsessi, rääkis Brathen. „Oleme Arttil pilku peal hoidnud juba mõnda aega. Usume, et tal on tohutut potentsiaali tipptulemuste saavutamiseks ning meie dialoogile aitas kaasa tema tiim, keda näeme pühendunud, professionaalsete ja heade inimestena. Norra soovib innukalt kaasa aidata suusahüpete arengule kogu maailmas. Soovime, et üha rohkem riike saaksid võidelda MK-punktide, poodiumikohtade ja isegi võitude eest. Olen üsna kindel, et Norras hoolitsevad Artti eest hästi nii treenerid kui sportlased ning Artti annab ka oma panuse, kui tunneb, et on osa meie süsteemist,“ ütles Brathen.