Kas Tallinna ja Tartu vahel löövad kired uuesti lõkkele? „Toredad nöökimised käivad asja juurde“

„Juba siis ei olnud asi kindlasti enam see, mis eelnevatel aastatel. Meil Cramoga õnnestus mitu aastat järjest meistriks tulla ja tihti ka finaalseeriaid kuivalt võita. Nii on keeruline intriigil tekkida, aga kindlasti see kasvab,“ selgitas Arbet.

„Kui vanasti oli Saku Suurhallis 7000 inimest, siis see tähendas, et kätte oli jõudnud juba otsustav seitsmes mäng. Finaalseeria oli selleks ajaks hoo sisse saanud ja see tootis juurde ka uut publikut, kes igapäevaselt mängudel ei käinud. Selle jaoks on aga vaja rõhutada illustratiivset konflikti ja toredad nöökimised käivad asja juurde,“ tuleb Teini sõnul rahvale pakkuda tsirkust ja leiba.