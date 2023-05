Müüki tulid nostalgiahõngulise korvpalli finaalseeria piletid

„Tänavused play-off'id on näidanud, et korvpall läheb inimestele korda ning selle üle on ainult hea meel,“ tõdes Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask. „Anname omalt poolt parima, et inimesed kes saali jõuavad saaksid korraliku elamuse mida oma sõpradele või sugulastele pajatada nii nagu see oli koduse korvpalli kuldajal, kui väljakul tegid tegusid Frierid ja Teinid. Ootame kõiki saali!“'