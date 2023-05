Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri avapäeva külastas üle 2000 pealtvaataja

Seejuures on kõigil finaalturniiri mängudel pealtvaatajatele üks eriline kingitus. Nimelt löövad algkoosseisus platsile jooksvad mängijad enne avavilet publiku sekka 22 eksklusiivset palli, millel on Eestis toimuva U17 EM-finaalturniiri logo. Tegemist on ühtaegu väga kvaliteetsete pallidega kui ka väga väärtuslike mälestusesemetega.