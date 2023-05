Eestlased näitasid Saksamaa MV teisel etapil ilusaid tulemusi

MX Masters

Etapi kokkuvõttes tuli Leok 16 punktiga 18. kohale, Krestinov sai 10 punktiga 21. koha. Etapivõit läks 67 punktiga Sterryle, teine oli 64 punktiga Jacobi ja kolmas 63 punktiga Nagl. Kahe etapi järel on Leok 29 punktiga 19. kohal ja Krestinov 22 punktiga 21. kohal. Liider on 138 punktiga Nagl, teine on 122 punktiga Sterry ja kolmas 104 punktiga Jacobi.