Rally Estonia korraldajad pole süüdi, et WRC-sarjaga kaubale ei saadud. Asmer: valitsus oleks pidanud garantii andma

WRC-sari teatas käesoleva aasta alguses, et järgmisel hooajal toimub Lätis MM-ralli, mis tähendab suure tõenäosusega seda, et Eestil enam kalendris kohta pole.

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul pakkus WRC-sari eelmise aasta lõpus Rally Estoniale ka pikemat lepingut, mis kestnuks 2026. aastani, kuid paraku sellest toona asja ei saanud.

Asmeri arvates jäi asi valitsuse taha: „Ma ei ole volitatud rääkima Rally Estonia korraldajate eest, aga nii palju kui minul on infot, siis kindlasti ei jäänud nende taha. Siin oleks pidanud olema valitsuse garantii, et see neli aastat oleks finantseeritud, aga seda garantiid ei saadud. Selleks on teatud põhjused, aga sellest on kahju,“ ütles Asmer Vikerraadio saatele „Spordipühapäev“, vahendab ERR-i spordiportaal.

Asmeri arvates avaldab Rally Estonia MM-kalendrist kadumine Eesti autospordile mõju alles mõne aasta pärast. „Kui siin üks aasta vahele jääb, ei kustu see veel kuhugi, võib-olla kaks aastat ka. Kui pikemalt läheb, eks kindlasti mingis osas hakkab rallisporti pärssima, aga teades, et alustalad on praegu väga tugevad, siis ei ennusta väga suurt kukkumist. Kui räägime, et etapp läheb Lätti, siis õigepea näeme, kuidas Lätis rallisport õitsema hakkab,“ selgitas alaliidu president.

Endise regionaalministri sõnul üritab autospordiliit anda endast parima, et MM-etapp tulevikus jälle Eestisse naaseks. „Meil oligi mõte, et kui nüüd koalitsioon hakkab korralikult tööle, siis käime korra ministeeriumis, et ministri ja kantsleriga rääkida. Mitte käia seal lunimas ja palumas, vaid lihtsalt avaldada oma mõtteid, kuna Rally Estonia on oluline ja on ka veel teisi olulisi võistlusi,“ sõnas Asmer.