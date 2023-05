Evenepoel võttis Girol liidrisärgi tagasi, kuid pidi seejärel katkestama

Etapivõit kergitas Evenepoeli küll uuesti velotuuri üldliidriks, kuid pühapäeva õhtul andis ta teada, et on andnud positiivse koroonaproovi ning peab Giro pooleli jätta.

Protokollis on Evenepoeli edu veel Thomase ees 45 ja Primož Roglici (Jumbo-Visma) ees 47 sekundit. Taaramäe on kokkuvõttes 72. positsioonil (+50.03).