Seitse järeldust Premium liigast: kriisis Kalju, fantastiline Flora ja Levadia ebaloogilised tulemused

1 : 1 vii tähendab, et Kalju on kuus matši järjest võiduta. Neist neljas on meeskonna pingil istunud Andrejev, kes sai kätte alles esimese viigipunkti. Kuid uue peatreeneri ülesanne oli meeskonnale mängulusti ja eneseusu süstimine, aga selle asemel teevad nõmmekad platsil kui sunnitööd. Selliselt jääbki Kalju vanker allamäge veerema.

Levadia oli enne seda vooru löönud üle kaheksa värava enam, kui oli nende xG ehk oodatud väravate saldo. Meeletu vahe. Sama oli ka kaitses, sest nad olid võrgust noppinud viis palli vähem, kui statistiliselt võiks eeldada. Ühest küljest näitab see, et Ernest Agyiri on väravaid loonud olematutest olukordadest ja Karl Andre Vallner on teinud kollkiprina suurepärast tööd. Kuid ideeliselt peaks see asi hakkama ühel hetkel tasanduma – statistiliselt on Levadia mäng olnud lähemal Tallinna Kalevile kui Tallinna Florale.