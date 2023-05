Tartu Maastikumaratoni võitsid Rait Ratasepp ja Roman Fosti

„Olen siin palju treeninud vanasti, need rajad olid mulle tuttavad. Tegelikult olin poole distantsi peal kindel, et jään teiseks, sest väga raske oli. Mõtlesin, et pean kannatama kuni suudan, et teised kätte ei saaks. Juhtus aga nii, et Rauno väsis ära ja eks sel korral maratonijooksja tugevus siis võitis,“ selgitas Fosti.