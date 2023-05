Võidujooks ajaga. Tiimil on paar nädalat, et saada auto Ott Tänakule sobivaks

Loomulikult pole probleem selles, nagu ei oskaks Ott Tänak rasketes teeoludes ralliautoga kiiresti sõita. Probleem on ikkagi M-Sporti ehitatud Ford Puma WRC autos. Kuigi tiimi pealik Richard Millener rõhutab pidevalt, et kogu töö käib Tänaku võitudele aitamise nimel, pole insenerid siiani suutnud kohendada autot nii, et see oleks eesmärgi saavutamiseks piisavalt hea.