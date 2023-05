DELFI VIDEO PORTUGALIST | Ott Tänak: lõpuks tulid täiesti normaalsed punktid, aga pikalt nii ei kelguta

„Tase peaks olema täna palju kõrgem, kui tahame võidu nimel sõita. Võidu pärast me siin oleme, sellist „harju keskmist“ on kindlasti vaimselt raske sõita. Päeva lõpuks tulid täiesti normaalsed punktid, see hoiab meid pildis, aga nagu ma varem olen öelnud, siis pikalt kindlasti nii ei kelguta. Küll lõpuks ka teised võtavad jalad kõhu alt välja ja hakkavad võidu sõitma sellise kiirusega nagu neil on,“ rääkis MM-sarjas teiseks kerkinud Tänak pärast ralli lõppu.