VIDEO | Valitsevale Itaalia meisterklubile peapesu teinud ultrafännid võeti uurimise alla

„See oli positiivne asi, mis tribüüni juures juhtus. Me läksime neid tervitama nagu alati. Ka sellises olukorras on see täiesti normaalne. Nad lihtsalt stimuleerisid ja julgustasid meid, et annaksime endast maksimumi,“ selgitas Milani peatreener Stefano Pioli pärast kohtumist antud intervjuus.