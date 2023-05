Zirk teenis Prantsusmaal teise koha: pagan, kust see norrakas veel välja hüppas

Mare Nostrumi tuur on maailma tippujujate seas vägagi hinnatud mõõduvõtt, sest kolm võistlust on paigutatud ühe nädala sisse. Tuur algab Prantsusmaal, seejärel liiguvad ujujad Hispaaniasse ning lõpetavad võistlusnädala maagilises Monacos.



Tuuri avapäeval Prantsusmaal oli Zirk võistlustules 400 meetri vabaujumises, kus ta saavutas hooaja tippmargiga 3.50,58 hõbemedali. Ülitihedas finišiheitluses tuli eestlasel tunnistada MM-i medalisti Henrik Christianseni 0,05 sekundilist paremust.



„Pagan, kust see norrakas viimasel 50 meetril veel välja hüppas,“ imestas Zirk peale finaalujumist, mis oli tema karjääri paremuselt kuues resultaat, vahendas KZ meediatiim. „Aga tõsisemalt rääkides oli päris hea ujumine ja saime treeneriga taktikalised eesmärgid täidetud.“



Eestlase dominatsus kodumandril on sel distantsil muljetavaldav. Talle kuulub Eesti kõigi aegade 22 parimat tulemust ning jooksvas Eesti hooaja edetabelis edestab ta järgmist konkurenti ligi kümne sekundiga.



„Need on toredad statistilised näitajad, aga ausalt öeldes ma teiste Eesti ujujatega end ei võrdle,“ möönis ujuja. „Minu jaoks on hetkel 400 meetri distants kõrvalala ning täiendab hästi minu põhiala – 200 m liblikujumist – ja seepärast ma seda võistlustel ujun.“



23-aastast Zirki ootab Prantsusmaal ees veel üks võistluspäev, kus ta stardib 200 m liblikujumises. Seejärel liigub maailma tippujumise koorekiht Hispaaniasse Barcelonasse, kus vette hüpatakse juba kolmapäeval.



Mare Nostrumi tuuri kolm osavõistlust:



13-14 mai: Canet-en-Roussillon

17-18 mai: Barcelona

20-21 mai: Monaco