Viljandi loodab finaalis Servitit nõelata: meil on omad võimalused olemas

Homme algavas, kolme võiduni peetavas finaalseerias, lähevad vastamisi tiitlikaitsja Põlva Serviti ning karikavõitja Viljandi HC. Pronksi eest võitlevad SK Tapa/N.R Energy ning Mistra, kes selgitavad parima kahe võiduni peetavas seerias.



Põlva Serviti läheb püüdma kaheksandat järjestikust meistritiitlit



Sel hooajal meistrivõistluste finaalis kohtuvatel tiimidel on mõlemal juba üks tiitel ette näidata, kui karikavõitjaks pärjati Viljandi HC ning Balti liiga kuldmedalid asetati Serviti kaela. Kui mulkide edu on suurenenud just viimastel aastatel, siis Põlva meeskond on vaieldamatult selle sajandi edukaim Eesti käsipalliklubi, kes jahib oma kaheksandat

järjestikust ning kokkuvõttes juba 17. Eesti meistritiitlit.

Meeskondade omavahelised kohtumised sel hooajal on kulgenud pigem põlvakate domineerimisel, kui seitsmest mängust on võetud kuus võitu ning korra lõppes matš viigiliselt.



„Kui esmalt proovisime rahulikult poolfinaalseeriale keskenduda, siis eks ikka kuskil mõttes teadsime, et kui peaksime kullamängudele jõudma, siis seal Serviti meid ees ootab. Nüüd on meil olnud rahulikult aega haavu lakkuda ning Põlvale keskenduda. Me teame, et neile meeldib joosta. Peame suutma tagasi jõuda ja suruma vastased positsioonirünnakusse ning loomulikult siis ka seal hästi seisma. Kui me neile lihtsaid väravaid ei anna, siis on meil omad võimalused olemas,“ alustas Viljandi HC treener Marko Koks finaalseeriale ettevaatamist, vahendab Eesti käsipalliliit.

„Peame võrreldes eelmiste omavahelise matšidega oma realiseerimist parandama,“ lisas mulkide väravavaht Rasmus Ots.



Mistra ja SK Tapa alustavad jahti pronksmedalitele



Kui SK Tapa suutis karikavõistluste poolfinaalis Serviti alistamisega üllatuspommi lõhata ning teisel kohal lõpetada, siis hooaega samuti suurte ambitsioonidega alistanud Mistra ei ole veel sel hooajal medaleid saanud. Meeskonnad kohtusid meistriliigas omavahel neljal korra ning kolm nendest lõppesid harjumaalaste paremustega ja korra jäid peale lääne-virulased.



„Tuleb kindlasti põnev seeria, kus mõlemal meeskonnal on vaikselt elumahlad otsa saamas. Kes seda medalit rohkem tahab, see ka selle seeria võidab. Hetkel ehk tooks vähem välja füüsilise või mänguoskuse poole, vaid oluliseks saab just see, kes suudab veel hooaja lõpus leida seda sisemist reservi, et oma tahtmine peale suruda. Puhtalt vaimutugevuse küsimus,“ kommenteeris SK Tapa peatreener Elmu Koppelmann.



Kolme võiduni mängitavate finaalmängude ajagraafik:

15.05.23 19:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti vs Viljandi HC

18.05.23 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC vs Põlva Serviti

21.05.23 18:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti vs Viljandi HC

vajadusel:

24.05.23 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC vs Põlva Serviti

27.05.23 18:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti vs Viljandi HC



Kahe võiduni mängitavate pronksimängude ajagraafik:

16.05.23 19:00 Aruküla Spordihoone Mistra vs SK Tapa/N.R Energy (esimene

pronksimäng)

18.05.23 19:00 Tapa Spordihoone SK Tapa/N.R Energy vs Mistra (teine

pronksimäng)

vajadusel:

20.05.23 19:00 Raasiku Spordihoone Mistra vs SK Tapa/N.R Energy (kolmas

pronksimäng)