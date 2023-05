VIDEO | Oliver Solberg sai fännide lõbustamise eest minutilise ajatrahvi

21-aastane Solberg lõbustas laupäevasel linnakatsel publikut, kui ta Škodaga tegi inimeste ees nii-öelda sõõrikuid ehk kärsatas ringe tehes kummi. Kuid reeglite põhjal on see keelatud.

„Sõitja ja kaardilugeja enda sõnul ei teadnud, et linnakatsel on sõõrikute tegemine keelatud. Piloot enda sõnul soovis pakkuda publikule vaatemängu. Mõlemad mehed vabandasid, kuid nende meelest polnud tegu inimestele ohtlik. Aga reeglite põhjal on 2023. aastal Portugali rallil demonstratiivne sõit rangelt keelatud,“ kirjeldasid kohtunikud. „Olukorra analüüsimise järel jõudsime järeldusele, et sõitja ei austanud reegleid.“