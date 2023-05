OTSEBLOGI | Rovanperä kihutab Portugali ralli võidu suunas, Hyundai mehed jagavad Tänaku ees poodiumikohti

Seitsmes kiiruskatse sai saatuslikuks teelt välja sõitnud MM-sarja liidrile Elfyn Evansile (Toyota), kelle ralli sai sellega läbi. Päeva lõpetas liidrina Kalle Rovanperä, kelle edu Dani Sordo ees oli kümme sekundit. Sealjuures viis parimat mahtusid poole minuti sisse.

Ralli kümnendal kiiruskatsel tegi Pierre-Louis Loubet paarsada meetrit enne finišit avarii. Tiimikaaslase ebaõnn kergitas Tänaku viiendale kohale. Eestlane kaotas päeva lõpuks liidrile ligi kahe ja poole minutiga. „Vedrustusega on kindlasti keeruline. Esimene ring sileda tee peal on enam-vähem, aga kui teisel ringil teised lähevad kiiremaks, siis me muutume tükk maad aeglasemaks,“ võttis M-Spordi piloot Delfi videointervjuus asjad kokku.