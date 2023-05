BLOGI | Rovanperä lõi Portugalis platsi puhtaks, Tänak sai neljanda koha

Portugali ralli algas Tänakule paljulubavalt , sest pärast kolmandat kiiruskatset oli ta esikohal. Kuid neljandal kiiruskatsel purunes Tänaku autol rehv ja viga sai ka teinegi ning see kukutas ta päeva lõpuks kuuendaks. „Teise poole päevast olime päris nõmedas olukorras,“ sõnas Tänak Delfile .

Seitsmes kiiruskatse sai saatuslikuks teelt välja sõitnud MM-sarja liidrile Elfyn Evansile (Toyota), kelle ralli sai sellega läbi. Päeva lõpetas liidrina Kalle Rovanperä, kelle edu Dani Sordo ees oli kümme sekundit. Sealjuures mahtusid viis parimat poole minuti sisse.

Ralli kümnendal kiiruskatsel tegi Pierre-Louis Loubet paarsada meetrit enne finišit avarii. Tiimikaaslase ebaõnn kergitas Tänaku viiendale kohale. Päeva lõpuks kaotas Tänak liidrile ligi kahe ja poole minutiga. „Vedrustusega on kindlasti keeruline. Esimene ring sileda tee peal on enam-vähem, aga kui teisel ringil teised lähevad kiiremaks, siis me muutume tükk maad aeglasemaks,“ võttis M-Sporti sõitja Delfile antud videointervjuus asjad kokku.