PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Talveunes tukkunud kuningapoeg ärkas

Olgem ausad, Kalle Rovanperä tänavune hooaeg pole ligilähedaseltki võrreldav mullusega. Monte Carlos saadud teine koht oli normaalne, sest võitis ju Sebastien Ogier isiklikult. Kuid pärast seda on ta kolmel rallil leppinud neljanda kohaga. Auto on sama mis mullu, mees on sama, aga kiirust pole…

Portugalis on kõik teisiti. Rovanperä tõusis liidriks juba avapäeval, ent laupäeval pööras ta oma edu mäekõrguseks. Gaasipedaali vajutas ta põhja kohe hommikul esimesel kiiruskatsel. Nagu ta hiljem selgitas, arvas ta kohe, et just seal on võimalik konkurentidelt sekundeid näpistada. Plaan töötas hiilgavalt ning kolm kiiruskatset järjest võitnud Rovanperä käristas vahe suureks.