Võrkpallinaiskonna peatreener Orefice otsib Hõbeliigast lisaks heale tulemusele ka pinget

„Tunnen end Eestisse jõudes alati väga hästi, ootasin koondise perioodi väga. See on mulle juba neljas aasta rahvusnaiskonna juures töötada ja meil on tiimis tekkinud hea tunnetus. Eesmärgid on selged ja ootan juba suure huviga, milleks võimelised oleme. Hetkel pühime nii-öelda tolmu maha ja see nädal kulub eelmisel suvel õpitu meelde tuletamisele. Peame samm-sammult liikuma ja loodan Hõbeliiga alguseks saavutada hea konditsiooni,“ sõnas peatreener Paides toimunud pressiüritusel.

„Mõned mängijad on uued ja neile on vaja veidi põhjalikumalt mingeid taktikalisi detaile selgitada, aga üldjoontes usun, et enamikul on meie põhitõed veel meeles.“

Sel aastal on peatreener selgelt välja öelnud, et Hõbeliigas tahetakse tulemust teha. „Miinimumeesmärk on Final Fourile jõudmine, aga selge see, et me jahime Hõbeliigas kõige kõrgemat kohta. Usun, et see on meile jõukohane, lisaks on see eriti mentaalse poole pealt oluline ettevalmistuseks kodusel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Meil on vaja harjuda pinge all tegutsemisega,“ lisas Orefice.

Esimesed kontrollmängud peab naiskond järgmisel nädalal Paides Läti vastu. Seal teevad kaasa ka Itaalia esiliigast alles järgmisel nädalal naasvad Liis ja Kadi Kullerkann ning Eliise Hollas. Orefice loodab, et nad jõuavad ühe trenniga sidemängijatega mingi klapi leida.

„Nad jõuavad meiega teha ühe trenni, seega loodan, et nad leiavad sidemängjatega kiiresti taas klapi. Kontrollkohtumistest loodan lisaks oma asjade lihvimisele saada ka vastase kohta rohkem infot, et paremini esimeseks Hõbeliiga mänguks Läti vastu valmis olla,“ ütles peatreener, kes on rahul, et enamik põhikoosseisust teenis klubihooajal leiba piiri taga.