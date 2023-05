Janika Lõiv alustas MK-sarja 23. kohaga

„Hooaja esimene XCC ja eks kõik tüdrukud on ikka väga närvilised. Lisaks oli ilm üsna kehv ja tundsin terve sõidu vältel, et keha ei soojenegi üles,“ ütles Lõiv. „Esimesel ringil valisin väga vale taktika ja vajusin seetõttu üsna lõppu. Edasi üritasin kohti parandada, aga rada oli selles mõttes veider ja sõit taktikaline, et iga kord, kui pundi saba peal olin, tõmmati rivi jälle pikaks ja ette poole oli keeruline liikuda. Kokkuvõttes raske sõit ja alati tahaks paremini.“

Laupäeval on Nove Mestos kavas meesjuunioride ja kuni 23-aastaste meeste olümpiakross, kus eestlastest on stardis vastavalt Matthias Mõttus ja Joosep Mesi. Pühapäeval on kavas naiste ja meeste olümpiakross. Eestlastest on võistlemas Lõiv, Mari-Liis Mõttus, Merili Sirvel ja Kirill Tarassov.