Pika ajalooga Inglismaa klubi rihib taas pääsu kõrgseltskonda: võime julgelt uskuda ja mõelda

Liiga viimase vooru eel oldi seisus, kus edasipääs polnud Sunderlandi enda kätes ning kõik näis minevat seda rada pidi, kui nendest tabelis eespool asetsenud Milwall juhtis Blackburni vastu avapoolaja järel 3 : 1. Siiski oli jalgpallijumalal plaanis teine stsenaarium ning teisel poolajal lõi Blackburn kolm vastuseta väravat ning kuna Sunderland alistas võõrsil Preston North Endi 3 : 0, teenis viimasena pääsu play-offi aastatel 2007-2017 viimati kõrgliigas mänginud klubi.

Viimases üheksas kohtumises pole Tony Moawbrey hoolealused pidanud kaotust vastu võtma ning play-offi avavaatusele Luton Towni vastu minnakse vastu väga enesekindlal noodil. Teises Play-offi poolfinaalis võtavad mõõtu Middlesbrough ja Coventry City.

„Võime julgeda uskuda,“ rääkis Sunderlandi boss. „Võime julgeda mõelda. Miks me ei võiks Lutonit võita? Ma tean, et saame sellega hakkama. Nemad aravavad sama ja nad analüüsivad meie vigu ja puudusi nagu meie. On rohekelt mänguelemente, kus suudame neid haavata ja paremuse maksma panna,“ usutluse Moawbrey hooaja kõige tähtsama kohtumise eel.

„Ootame ja vaatame, kes järgmise kahe mängu jooksul peale jääb. Ma arvan, et see tuleb väga tihe andmine – nad on 14 mängu kaotuseta ja meie seeria on üheksamänguline. Peame proovima luua keskkonna, mis on Lutoni jaoks ebamugav. Me ei mängi nõrga meeskonna vastu ja ei jää millelegi lootma. Nad on tugev ja füüsiline meeskond ning peame mängima oma tugevuste järgi ja proovima oma mängu neile peale suruda,“ lisas Sunerlandi loots.

Sunderlandi mängijad on sel hooajal teinud mitmeid märkimisväärseid tagasitulekuid, nii et mis iganes laupäeval ka ei juhtuks, on Mowbray kindel, et tema hoolealused on endiselt mängus, kui nad korduskohtumiseks Lutonisse suunduvad. „Ükskõik, kas me laupäeval võidame, kaotame või viigistame, on veel 90 minutit, et kõik pea peale pöörata.“