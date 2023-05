PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Ford on konkurentsis, ent õhku jäi palju lahtisi otsi

Portugali ralli algus tõestas, et M-Spordi meeskond on suutnud oma auto arendada kruusal konkurentsivõimeliseks. Esimese kiiruslaste võitis Pierre-Louis Loubet, teise aga Ott Tänak. Kolme kiiruskatse järel, kui rallimehed pääsesid rehve vahetama, oli koos Martin Järveojaga sõitev Tänak liider.

Portugali ralli avapäev oli aga meeste ja masinate jaoks kurnav. Eriti hulluks läksid olud kiiruskatsete teisel läbimisel. Päeva lõpus tunnistas Tänak, et nendel katsetel tal enam õiget kiirust polnud. Samas on sellele ka loogiline seletus, sest neljandal kiiruskatsel purunes ta autol rehv, mis tekitas 50 sekundit ajakaotust. Lisaks sai samal katsel viga ka teine rehv ning see tähendas, et järgmised neli kiiruskatset ja õhtune ülipikk rahvamatk ralliparki tuli läbida nelja rehviga.