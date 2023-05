OTSEBLOGI JA FOTOD | Mida toob Portugali ralli teine võistluspäev? Kas Tänak läheneb esiviisikule?

Reede järel juhib rallit Rovanperä, kelle edu Dani Sordo (Hyundai) ees on 10,8 sekundit. Kahele esimesele sõitjale järgneb kolmik Thierry Neuville - Pierre-Louis Loubet - Esapekka Lappi, kes mahuvad kõik 1,3 sekundi sisse. Neuville on Sordost maas 15,2 sekundiga. Kuuendat kohta hoiab Ott Tänak (+1.04,7). Toyota sõitjad Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta jätkavad võistlemist super-rally süsteemis.