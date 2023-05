FOTOD | Karm avarii: Elfyn Evans sõitis Toyota masina Portugali rallil rusudeks

Mis täpsemalt Evansi ja Martiniga juhtus, pole veel teada. Senise info kohaselt sõitsid nad seitsmenda kiiruskatse ehk Mortagua katse 14. kilomeetril teelt välja. Kui telepilti Evansi auto ei jõudnudki, siis pikalt oli ka sotsiaalmeedias vaikus. WRC+ eetris anti teada, et sõitjatega on kõik korras.

Umbes tunnike pärast avariid jagas DirtFish sotsiaalmeedias fotosid Toyota võistlusmasinast. Piltidelt on näha, et väljasõit puude vahele oli karm. Kas autot on võimalik homseks korda saada, pole hetkel teada.