PLAY-OFF'I PÄEVIK | Tartu sai finaali pääsemisest tohutu emotsiooni. Kas see aitab neid ka Kalev/Cramo vastu?

Tartu loodab, et emotsioon püsib

Kolme võiduni peetav finaalseeria algab neljapäeval, 18. mail, Tallinnas. Esimese ja teise kohtumise vahel on pikk paus, teine matš peetakse alles 23. mail. Eesti meister selgub kõige varem 27. mail. Selleks ajaks on kindlasti läbi samuti kolme võiduni peetav pronksiseeria, mis algab teisipäeval, 16. mail Viimsis.

Tartu äär Kivi loodab, et poolfinaalist saadud emotsioon aitab neid ka finaalis Kalev/Cramo vastu. „Oli näha, et kui Pärnu tuli meiega (emotsionaalse) Rapla seeria pealt mängima, oli neil hea emotsioon ja mängurütm alles. See võib ehk meie eelis olla. Kalev/Cramo sai poolfinaalis kolme kohtumisega hakkama, nende paus on pikem. Ega ei teagi, kas paus on hea või halb,“ ütles ta.