Legendaarne snuukrimängija meenutas mineviku pahesid: sellest perioodist on meeletud lüngad

Seitsmekordsel maailmameistril on olnud karjääri jooksul probleeme joomise, narkootikumide ja depressiooniga.

1998. aastal võeti talt ära Irish Mastersi tiitel pärast positiivset kanepiproovi andmist ning 2000. aastal läks ta võõrutusravile, et oma pahedest vabaneda.

„Sellest perioodist on ainult meeletud lüngad,“ ütles 47-aastane mängija BBC-le.

„Kaotasin kuus, seitse aastat joomise ja kanepi tarvitamise tõttu. Ma ei keskendunud snuukrile ning see on 10-aastane periood, mil ma tegelikult ei teinud palju, et tipus püsida. Ma ei harjutanud palju ja ma ei tundnud mängust rõõmu,“ rääkis snuukrimängija.

O'Sullivan, kelle vanemad tema teismeeas vanglasse saatsid, ütles, et oma madalaima perioodi jooksul kasutas ta endaga toime tulemiseks regulaarselt alkoholi ja kanepi.

„Ma kaotasin oma isiksuse ja enesekindluse ning pidin aineid võtma, et tunda, et suudan inimestega suhelda,“ ütles O'Sullivan, kelle viimane raamat „Unbreakable“ ilmus neljapäeval.

Nüüd näeb ta snuukrit kui suurt eskapismi, snuukrisaali aga kohta, kuhu ta läheb end „lõdvestunud ja rahulikuna tundma“. „Ma olen alati oma spordiala armastanud ja see on minu jaoks kõige tähtsam. See eemaldab igasugused kiusatused millegi muuga tegeleda,“ sõnas ta.

„Ma arvan, et võõrutusravil käimine õpetas mulle, mis on õnn. See on sisemine töö, millesse ma tõesti usun ning alates sellest hetkest 2000. aastal pole ma selles kunagi kahelnud,“ rääkis O´Sullivan.

O'Sullivan võitis 2022. aastal oma seitsmenda maailmameistritiitli, kuid langes tänavuse turniiri veerandfinaalis konkurentsist, tunnistades tulevase maailmameistri Luca Breceli paremust.