BASKET TV | Tartul on korvpalliüldsusele suurem sõnum. Kas mitu klubi meistriliigas on utoopia?

Eesti meeste koondise tasemel talentidega Tartul viimastel aegadel liiga hästi ei ole. Kerr Kriisa ja Märt Rosenthal on ainsad, kes koondise ringis kanda kinnitanud. Arvestades, et noorte hulgas on Tartu Ülikooli võistkonnad alati eesotsas, võiks rahvuskoondis Tartust rohkem lisa saada.